Acte 27 des Gilets jaunes : la mobilisation se poursuit pendant que les partis politiques attendent de se partager le butin du hold-up des élections européennes à venir

+ de 2 milliards d’euros, c’est l’estimation du budget prévisionnel 2020 pour le Parlement européen..

Actuellement, un député européen nous coûte annuellement, 2,5 millions d’euros !

Mais 2,5 millions d’euros, c’est trop juste financièrement pour ces élus dans la précarité et le dénuement le plus total.. Nos députés européens n’arrivent plus à boucler leurs fins de mois ! Au secours ! Bilan ? Les futurs nantis du parlement européen verront leur budget augmenter de 2,5% dès l’an prochain grâce à vos bulletins de vote.

Et oui ! Comme l’essence, tout augmente !!! A votre bon cœur messieurs dames..

Le syndicat France Police – Policiers en colère estime la participation à l’acte 27 des Gilets jaunes à 55.000 manifestants minimum.

Pendant que les Gilets jaunes battent le pavé et que les policiers font les larbins pour les encadrer, certains ne connaissent pas la crise..