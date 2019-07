Un de chute pour la Macronie ! Après s’être bien goinfré, le ministre François De Rugy démissionne enfin..

Quoi qu’on pense d’Edwy Plenel, Mediapart reste l’un des derniers contre-pouvoirs dans un pays où les opposants politiques sont étouffés.

Pendant que nos politiciens vivent comme des nababs, les policiers eux, circulent dans des véhicules épaves et travaillent dans des locaux poubelles.

Pas d’argent pour payer les retraites des policiers qui vont devoir travailler jusqu’à 67 ans contre 52 ans aujourd’hui mais des millions d’euros pour que nos politiciens se gavent de homards, boivent des grands crus classés et rénovent leurs somptueuses demeures..

Sans le travail de Mediapart, jamais les affaires Benalla, de Rugy et tant d’autres scandales politiques ne seraient sortis au grand jour.

Car ne nous y trompons pas, tous les partis politiques, y compris ceux à l’extrême droite et à l’extrême gauche, servent exclusivement les intérêts financiers de leurs dirigeants qui se gavent tout autant, si non plus, que François de Rugy.. Sauf que cela se voit moins, ces dirigeants politiques n’étant pas aux affaires et donc moins exposés médiatiquement.

Aujourd’hui, la résistance à la soft dictature passe par quelques médias alternatifs comme Mediapart, RT France ou encore boulevard Voltaire, certaines associations comme ANTICOR, de petits syndicats comme France Police – Policiers en colère, des lanceurs d’alerte ou encore des groupes de Gilets jaunes non violents.

Il n’y a plus rien à attendre des partis politiques d’opposition qui, par leur incompétence et leur discrédit, servent in fine les intérêts de Macron qui ne manquera pas d’être réélu dans un fauteuil, faute d’alternative politique crédible en 2022.

Le saccage de la Nation et de sa police Républicaine va pouvoir se poursuivre tranquillement..