Castaner démission ! Trop c’est trop ! La police nationale a été une nouvelle fois ridiculisée et humiliée lors de la diffusion sur TF1 d’un programme faisant passer notre profession et ses personnels pour des bouffons. Stop !

Comment le ministère de l’Intérieur peut-il participer à ce genre de « divertissement » ? Jamais sous la Cinquième République notre Institution n’avait été, à ce point, tournée en dérision. Le secrétaire général du syndicat France Police – Policiers en colère, Michel Thooris, saisit le CSA dans une lettre ouverte au vitriol.

Monsieur Le Président du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel,

La chaîne TF1 a diffusé vendredi 9 août 2019 de 21H10 à 22H55 un programme intitulé « Les touristes, mission école de police ». Durant 01h35, la police nationale a été ridiculisée et humiliée devant quelques 2,7 millions de téléspectateurs.

L’objectif de TF1 est bien connu. Monsieur Patrick Le Lay l’avait résumé ainsi : « pour qu’un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible (…) Ce que nous vendons à Coca-Cola, c’est du temps de cerveau humain disponible ».

Notre organisation syndicale France Police – Policiers en colère vient déposer plainte devant vous contre TF1 suite à la diffusion de ce grand moment de télé-poubelle.

Si la cigarette donne le cancer, le tube cathodique, quant à lui, nuit gravement à la santé mentale. Si les téléspectateurs de TF1 ont été placés en soins palliatifs par leur chaîne, sous assistance respiratoire de leur dose quotidienne d’inculture, ce n’est pas à mes collègues d’en subir les conséquences.

Le divertissement proposé par TF1 a diffamé toute une profession et ses personnels. De tels programmes fragilisent notre image aux yeux du public alors que notre Institution traverse une crise sans précédent. Depuis le 1er janvier 2019, quarante-sept fonctionnaires de la police nationale se sont donnés la mort et ce genre de programme concourt au malaise ambiant dans nos rangs.

Monsieur Le Président Maistre, vous conviendrez que si de telles inepties amusent la ménagère de moins de cinquante ans, en revanche, elles révoltent légitimement celles et ceux qui risquent quotidiennement leurs vies pour protéger la vôtre.

Le CSA a pour mission de veiller au respect des droits du public, à la protection des consommateurs, à la déontologie de l’information et des programmes, au pluralisme politique, à la poursuite d’objectifs de cohésion sociale ainsi qu’à la promotion de la diversité culturelle et de la production audiovisuelle française. Le « divertissement » proposé par Arthur et Jarry notamment, contrevient à au moins quatre de ces principes.

En outre, notre organisation syndicale est consternée à l’idée que le ministère de l’Intérieur ait pu faciliter la production d’une telle émission. Si notre employeur a trouvé ce programme drôle et divertissant, je peux vous assurer qu’une large majorité des policiers sont écœurés par cette émission qui porte gravement atteinte à l’honneur et à la considération de femmes et d’hommes dévoués au service de la Nation et de son peuple.

Nous comptons sur le CSA pour reconnaître le préjudice moral subi par nos collègues dans cette affaire et sanctionner TF1. Nous espérons que vous ne vous retrancherez pas derrière le fait que le ministère de l’Intérieur ait implicitement validé la diffusion de ce déchet audiovisuel.

Recevez, Monsieur Le Président Maistre, l’expression de mes salutations les plus cordiales.

Michel Thooris, secrétaire général du syndicat France Police – Policiers en colère, cinquième puissance syndicale du ministère de l’Intérieur et première force d’opposition de la police nationale.