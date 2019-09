Rassemblement en mémoire de Benjamin Quilès et de sa veuve Sarah devant le TGI de Toulouse

La compagne de Benjamin Quiles, le policier assassiné sur le parking de la discothèque toulousaine, était présente ce mardi devant le tribunal de grande instance de Toulouse. Elle soutient l’action du Syndicat France-Police qui a déposé plainte contre un internaute qui se réjouissait de la mort de Benjamin sur les réseaux sociaux.

« Nous sommes présents au tribunal de grande instance de Toulouse aujourd’hui pour soutenir Sarah, la compagne de Benjamin Quiles, le policier assassiné le 20 juillet sur le parking de la discothèque L’Esméralda », explique Cédric Delage, le secrétaire national du syndicat France police. Fin juillet, son syndicat a décidé de déposer plainte contre un internaute toulousain qui, au lendemain de la disparition de Benjamin, s’était réjoui de la mort de ce policier sur les réseaux sociaux, » il avait exprimé ses sentiments par plusieurs tweets haineux ou incitant à la haine », précise Aurélie Laroussie, la présidente des Femmes de force de l’ordre en colère, qui soutient l’action du syndicat France police.

«Je ne lui pardonnerai pas»

Tony devait comparaître mardi à la barre du tribunal correctionnel mais l’audience a été renvoyée au 26 novembre. » On espère qu’il sera sévèrement puni, c’est abject, je ne lui pardonnerai pas », confie Sarah la compagne du défunt, présente elle aussi pour assister à l’audience. « C’est à l’image de notre société, la haine et la violence sont partout. On écrit tout et n’importe quoi sur les réseaux sociaux. Il faudra trouver la bonne réponse pénale. Mais j’ai confiance en la justice », prévient Me Kamel Benamghar, l’avocat de France-Police.

https://www.ladepeche.fr/2019/09/10/un-internaute-juge-pour-setre-rejoui-de-la-mort-dun-policier-assassine-a-toulouse,8405054.php