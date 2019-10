Christophe Castaner affirme en direct au JT de 13h de TF1 qu’il ne démissionnera pas et qu’il bénéficie du soutien du syndicat Unité SGP Police FO !

Après l’appel du syndicat de police Alliance police nationale à voter Macron en 2017, le syndicat Unité SGP Police FO serait-il la seconde courroie de transmission de la Macronie au sein de la police nationale ?

La confédération syndicale Force Ouvrière serait-elle inféodée au gouvernement comme le sont déjà la CFDT et la CFTC ?

Où est la rebelle Linda Kebbab, elle qui plagie régulièrement les positions de France Police – Policiers en colère sur les plateaux pour, in fine, qu’Yves Lefebvre maintienne Christophe Castaner sous perfusion ?

Le patron de Force Ouvrière (FO), le très anonyme Yves Veyrier, doit clarifier la position de sa confédération vis-à-vis du pouvoir politique en place. Les militants de Force Ouvrière ont le droit de savoir précisément pour qui ils militent.. Les travailleurs ou le gouvernement ?

Pour couper court immédiatement aux médias et autres internautes « intelligents » qui vont accuser France Police – Policiers en colère d’être proche de l’extrême droite, pour que tout soit clair, on emmerde le RN ! Notre position ? Tous pourris.. Ils se servent tous des policiers pour faire des voix aux élections et se goinfrer de fric.. C’est dit.