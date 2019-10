Alors que les radars fixes ont pratiquement tous disparus, le nombre de morts sur les routes a baissé de 2,8% en septembre !

Le gouvernement avait accusé les Gilets jaunes de mettre la sécurité des automobilistes en danger en neutralisant les radars fixes.. Bilan ? Moins de radars fixes, c’est moins de morts sur nos routes..

Les chiffres sont implacables : les radars n’apportent rien en matière de sécurité routière. Leur seul intérêt ? Créer un impôt déguisé pour faire les poches des Français.

Taxes sur les carburants, péages, prix exorbitants du stationnement et des assurances, obsolescence programmée de certaines pièces de mécanique.. Les automobilistes sont des vaches à lait.

En raison de leurs cycles de travail atypiques, une majorité de policiers sont contraints de prendre leur véhicule pour se rendre au service. Mais alors que le budget voiture explose, les salaires, eux, ne suivent pas..

France Police – Policiers en colère a toujours pensé que les radars étaient inefficaces.

Pour être efficace, il faut traquer les chauffards (conduite dangereuse, conduite sans permis) et lutter contre l’alcool et la drogue au volant. Mais cette politique implique de déployer des patrouilles mobiles banalisées et nécessite donc des effectifs supplémentaires qui ne rapporteront jamais autant d’argent dans les caisses de l’Etat qu’un bon vieux radar fixe dissimulé en bas d’une longue descente..