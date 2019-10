LBD et GLI contre les Gilets jaunes mais impunité totale pour une ZAD installée en plein coeur de Paris par les bobos d’Extinction Rébellion

Alors que l’on ordonne à nos collègues de systématiquement disperser et verbaliser tout regroupement de Gilets jaunes dans la capitale au motif du trouble à l’ordre public, depuis maintenant une semaine, des militants écologistes bloquent la liberté de circulation de nombreux parisiens sur le secteur du Châtelet.

Mais étonnement, les policiers n’ont pas l’autorisation d’intervenir pour faire évacuer le secteur et rétablir l’ordre public.. Pire, cette manifestation non déclarée, donc illégale, a même le soutien officielle d’Anne Hidalgo en personne, elle qui exigeait pourtant toujours plus de répression contre les parias Gilets jaunes dans sa ville..