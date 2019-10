Touché par une grenade de désencerclement lors de la manifestation des pompiers en colère à Paris le 15 octobre dernier, l’adjudant-chef Jean Grébille va très probablement perdre définitivement son oeil droit

Le nom de ce soldat du feu va sans doute s’ajouter à une liste déjà longue de personnes mutilées ces derniers mois lors de manifestations à caractère social ou politique.

Le 8 avril dernier, le colonel de gendarmerie Michaël Di Méo avait dénoncé des violences policières commises par des CRS sur des Gilets jaunes. Ironie de l’histoire, ce sont les gendarmes mobiles et non les CRS qui ont fait usage des grenades et mutilé ce pompier en fonction au SDIS 21.