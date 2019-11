Appel à rassemblement à Toulouse pour la mémoire de Ben et en soutien à Sarah, sa veuve, ce mardi 26 novembre 2019 à 13h30 devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse

A 14h, un individu ayant fait l’apologie sur notre page Facebook du barbare assassinat de notre collègue Benjamin Quilès et contre lequel nous avons déposé une plainte, sera jugé devant la 1ère Chambre correctionnelle en audience publique.

Le syndicat France Police – Policiers en colère organise cette manifestation conjointement avec nos ami(e)s des FFOC et du CLIP 31. Tous les collègues et tous les citoyens souhaitant s’associer à notre deuil sont les bienvenus sur place où il n’y aura aucune étiquette syndicale ou associative revendiquée.

On n’oublie rien. On ne lâche rien. Force et honneur !