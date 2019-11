Condamnation de l’internaute ayant déversé sa haine sur notre page Facebook suite à l’assassinat de notre collègue Benjamin Quilès

Trois mois de prison avec sursis, 2 ans de mise à l’épreuve et 2.200 euros d’amende pour diffamation et apologie de crime, c’est le verdict prononcé hier par le tribunal correctionnel de Toulouse contre le prévenu.

Le syndicat France Police – Policiers en colère reversera l’intégralité des dommages et intérêts obtenus à la famille de Ben.

Un grand merci à notre avocat maître Kamel Benamghar et à l’ensemble des collègues, toutes couleurs syndicales ou associatives confondues, d’être venus sur place soutenir Sarah. On pense très fort à elle.

On ne lâche rien. On n’oublie rien. Force et honneur !