Exclusivité ! Motopompes des Sapeurs-pompiers utilisées comme armes par destination pour le maintien de l’ordre par nos collègues : suite à notre intervention syndicale, le Préfet de police fait marche arrière et retire le matériel non homologué selon le quotidien 20 Minutes !

Protéger nos collègues de l’épée de Damoclès de finir révoqués ou incarcérés et protéger la population de nouvelles mutilations évitables, tel était notre but ! Objectif atteint !

Le syndicat France Police – Policiers en colère a pris une volée de bois vert suite à cette affaire. On nous a accusé de fake news, d’attiser la haine contre la police et de mentir.. Ce recul de la Préfecture de police (PP) prouve que nos inquiétudes étaient parfaitement fondées. Il était irresponsable de confier une telle arme à nos collègues sans les former et sans doctrine d’emploi précise.