10 décembre 2019 : estimation de la participation à 16h, analyse de notre système de retraites, manoeuvres syndicales grossières, prix du carburant à la pompe qui flambe.. Le syndicat France Police – Policiers en colère vous dit tout !

Selon nos estimations provisoires à 16h, environ 800.000 personnes étaient présentes dans les rues. * A 18h, après avoir affiné nos chiffres, nous dénombrons aux alentours de 700.000 partout en France.

Si notre système de retraites est de plus en plus déficitaire, c’est en raison de la diminution des effectifs et du chômage. En effet, dans le système par répartition, ce sont les actifs qui payent pour les retraités. Et moins il y a d’actifs, moins il y a de financements..