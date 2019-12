Trahison ! Champions du monde ! Les syndicats de police sont les premiers à se coucher devant le gouvernement sans aucune garantie sur le dossier des retraites !

Au nom de l’intersyndicale, Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière, vient d’annoncer que le mouvement social dans la police nationale était suspendu !

Jusqu’aux dernières nouvelles, le syndicat France Police – Policiers en colère faisait partie de l’intersyndicale.. Sauf que les syndicats de police macronistes ne nous ont pas demandé notre avis et parlent en notre nom au titre d’une intersyndicale de façade !

Suite à cette annonce unilatérale, le syndicat France Police – Policiers en colère claque évidemment la porte de cette pseudo intersyndicale !

Nous appelons les collègues à cesser immédiatement le mouvement social comme le demandent Unité SGP Police FO, Alliance Police Nationale et l’Unsa-Police.

Collègues ! Vous avez élu ces types pour vous défendre.. Vous avez les représentants que vous méritez !!! Même la confédération CFDT qui sert pourtant de courroie de transmission à la social-démocratie dans le monde du travail, n’a pas encore reculé sur les retraites..

Collègues ! Ce qu’on vous promet aujourd’hui oralement sera détricoté demain et vous crèverez au travail ! Car ce que reprochent les politiciens aux policiers, c’est de vivre plus vieux !

Les syndicats de police vous vendent une victoire sauf que le 2 octobre dernier nous étions 27.000 à défiler dans les rues pour toute une série de revendications et pas seulement pour nos retraites !

Cocus vous avez été hier en décembre 2018 avec le fameux protocole d’accord.. Cocus vous êtes à nouveau aujourd’hui avec les retraites. Cocus vous serez demain encore.. Et par qui ? toujours les mêmes !

Découpez vos cartes syndicales et jetez-les au feu ! ! ! De toutes façons, les CAP perdent leurs pouvoirs de mutations et d’avancements ! ! ! Demain, vous n’aurez plus besoin de payer un timbre syndical pour évoluer dans votre carrière ! ! ! C’est l’administration qui décidera seule pour votre grade ou votre mutation..

Nous verrons comment il est possible de poursuivre la lutte après cet énième coup de couteau dans le dos ! On vous tient au courant !

Force et honneur !