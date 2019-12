Retraites : les syndicats de police disent amen à la lettre d’enfumage de Castaner !

Les syndicats de police ont une nouvelle fois trahi les collègues ! Mais cette fois-ci, ils ont également trahi l’ensemble des Français en soutenant une réforme dont même les confédérations syndicales les plus inféodées à la Macronie ne veulent pas !

Non seulement les syndicats de police plébiscitent cette ignoble réforme des retraites mais, de surcroît, ils ont éteint toutes les autres revendications des personnels de la police nationale !!!

Suicides, management, cycles horaires, conditions de travail, politique du chiffre, heures supplémentaires, travail de nuit, impunité des délinquants, légitime défense, ordonnance de 1945.. Aux oubliettes !!!

Collègues ! Découpez vos cartes syndicales et jetez-les au feu ! A vomir !

Les syndicats de police affirment avoir sauvé le régime spécial des policiers. Vraiment ?

Le syndicat France Police – Policiers en colère analyse pour vous la lettre de Christophe Castaner !

Dans ce courrier daté du 14 décembre, le ministre de l’Intérieur affirme : « les policiers (…) continueront (…) à bénéficier des dérogations à l’âge de départ à la retraite de droit commun. Par ailleurs, le projet de loi ne modifiera pas les limites d’âge actuellement en vigueur ».

Si Christophe Castaner parle de maintenir « des dérogations à l’âge de départ à la retraite », il n’écrit pas noir sur blanc que cet âge restera 52 ans ! Selon le ministre, la limite d’âge actuellement en vigueur de 57 ans ne sera pas modifiée.. Vraiment ?

A s’en tenir à ces premières lignes, l’instauration du régime universel n’aurait donc absolument aucun impact sur la retraite des policiers.. Sauf que..

Un peu plus loin, Christophe Castaner écrit : « la réforme s’appliquera, s’agissant des nouveaux recrutements, aux agents nés après 2004. Pour les autres agents, elle s’appliquera le 1er janvier 2025 et concernera (…) les membres du CEA et du CC nés à partir de 1985 ».

Mais de quelle réforme parle-t-on ??? Qu’est-ce qui va s’appliquer à nos collègues nés à partir de 1985 puisque, soit disant, rien ne change pour les policiers ???!!!

Sur la bonification d’ancienneté du 1/5e, Christophe Castaner promet qu’elle « sera remplacée par une surcotisation de l’employeur, pour garantir le niveau moyen actuel des pensions ». En clair, la bonification du 1/5e disparait !

Au moment du départ, que le pourcentage de la pension soit calculé en trimestres ou en points, les policiers ne bénéficieront plus des fameuses cinq années de cotisations gagnées tout au long de leur carrière !!!

Pour atteindre les 172 trimestres nécessaires au taux plein, il faudra travailler 43 années pleines ! Un policier entré à 24 ans dans la police nationale atteindra le taux plein à 67 ans !

Il faudra alors s’en remettre à une prétendue surcotisation de l’Etat pour éviter que notre manque de trimestres ou de points au moment du départ, n’impacte trop le montant de notre pension ! Ubuesque !

Quid du mode de calcul des pensions ??? Sur les six derniers mois ? Sur les 25 meilleures années ? Sur la carrière complète ? Mystère..

Aux oubliettes également la retraite anticipée ! Un policier qui aura atteint 27 années de services actifs sans avoir l’âge légal de départ à la retraite pourra aller bosser ailleurs s’il veut. Mais en aucun cas il ne pourra faire valoir immédiatement ses droits à la retraite anticipée !

Soit les syndicats de police ne savent pas lire, soit ils sont de mauvaise foi et font sciemment le jeu du gouvernement pour accompagner une réforme qui impactera un peu plus la qualité de vie des personnels du ministère de l’Intérieur. Dans les deux cas, ils nous prennent pour des cons..

Le syndicat France Police – Policiers en colère appelle les dissidents des syndicats de police en désaccords avec leurs organisations syndicales à nous rejoindre pour étudier ensemble les possibilités de poursuivre la lutte. Nous lançons également cet appel aux associations de collègues.

Courage à toutes et tous ! Force et honneur !