Christophe Castaner rend hommage à notre collègue volontairement écrasé par des fuyards : pas besoin de la compassion de la classe politique française ! Ras-le-bol des beaux discours et des mots bleus..

Alors que le gouvernement encourage les policiers à toujours plus de répression contre les manifestants, les collègues se font massacrer par les criminels, faute d’une véritable législation en matière de légitime défense. Bilan ? Un collègue volontairement renversé cette nuit à Bron est entre la vie et la mort.. Le conducteur du fourgon a volontairement roulé sur la tête du policier avant de prendre la fuite.

C’est devenu un acte banal et du quotidien : foncer sur un policier avec un véhicule pour tenter de l’écraser..

Combien faudra-t-il de policiers tués avant que le gouvernement ne se décide à réviser la loi sur la légitime défense ?

Le syndicat France Police – Policiers en colère exige qu’il soit clairement inscrit dans la législation, l’état de légitime défense en cas de refus d’obtempérer.

Malheureusement, la seule et unique priorité de la Macronie, c’est le maintien de l’ordre. Et pendant que le gouvernement utilise la police nationale pour réprimer ses opposants politiques dans la rue, les criminels, les vrais, prennent peu à peu le contrôle du pays et massacrent nos collègues. Jusqu’à quand va-t-on supporter cela ?

Un grand merci aux syndicats de police pour avoir étouffé la grogne sociale au sein de la police nationale.. A cause d’eux, tout va pouvoir continuer.. En pire..

Pendant que les collègues crèvent, l’Unsa-police sort la brosse à reluire et reçoit en grandes pompes Christophe Castaner pour les voeux de bonne année.. Il faut dire que la Macronie doit une fière chandelle aux syndicats de police pour avoir torpillé la contestation sociale dans nos rangs..