Sous Emmanuel Macron, la police nationale est devenue un paillasson sur lequel tout le monde peut s’essuyer les pieds..

Le chef de l’Etat a déclaré attendre des policiers et des gendarmes la plus grande déontologie et a chargé Christophe Castaner de faire des propositions très concrètes.

Quid de la déontologie de nos politiciens français dont beaucoup sont dans le viseur de la justice ? Christophe Castaner est-il le réellement le mieux placé pour faire des propositions en matière de déontologie alors que l’ONU réclame une enquête pour usage excessif de la force contre les Gilets jaunes ?