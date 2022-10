Relayez au maximum cette vidéo ! Soyons tous au rendez-vous à l’heure où la bureaucratie essaye de saccager le seul service d’investigation capable d’enquêter de manière indépendante sur les puissants !

Il s’agit d’un enjeu national en matière de sécurité pour l’ensemble de la population française à l’heure où le crime organisé infiltre les marchés publics et le tissu politique et associatif local.

Non à la destruction de la police judiciaire ! On ne lâche rien ! Force et honneur !